الجيش الصومالي: مقتل أكثر من 30 من مليشيات "الشباب" الإرهابية في عملية عسكرية وسط البلاد

أعلن الجيش الصومالي، اليوم /السبت/، مقتل أكثر من 30 من عناصر مليشيات "الشباب" الإرهابية، بينهم قياديان بارزان وإصابة نحو 40 آخرين في عملية عسكرية مخططة جرت في جنوبي محافظة مدج وسط البلاد.

وذكر الجيش الصومالي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أن العملية العسكرية جرت بالتعاون مع المقاومة الشعبية في منطقة "قيعد" التابعة لمحافظة "مدج"، والتي استهدفت تجمعا للخوارج بحسب معلومات استخباراتية دقيقة.

وأضاف أنه قتل في العملية العسكرية محمد بشير موسى والمعروف بـ"مختار"، وهو مسؤول المليشيات في جنوبي محافظة "مدج"، والقيادي مادي فودي مسؤول المحافظة، كما أسفرت العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الصومالي في "مدج" عن تدمير جميع قواعد المليشيات في المحافظة.