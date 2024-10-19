استشهاد اثنين من المرضى في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة

استشهد اثنان من المرضى الفلسطينيين، ظهر اليوم السبت، في قسم العناية المكثفة، بمستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، نتيجة حصاره، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وانقطاع التيار الكهربائي، والإمدادات الطبية عنه، بعد قيام قوات الاحتلال بحصاره، وتدمير مولد الكهرباء.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد حاصرت دبابات الاحتلال المستشفى منذ فجر اليوم، وأطلقت قذائفها نحو مرافقه، ما أدى إلى توقف المولد الكهربائي عن العمل، بسبب إطلاق النار الكثيف.كما قصفت دبابات الاحتلال الطابقين الثاني والثالث، وهدمت جزءا من سور المستشفى.

ولليوم الخامس عشر على التوالي، تواصل قوات الاحتلال قصفها الجوي والبري والبحري على شمال قطاع غزة، وتمنع إمدادات الغذاء والمياه والدواء والوقود، وتدمر المنازل وتفجر مربعات سكنية كاملة.