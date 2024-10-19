مصدر عسكري إسرائيلي: وصول المسيرة إلى قيساريا يعد فشلًا أمنيًا خطيرًا

نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن أجهزة الأمن ترى في وصول المسيرة إلى قيساريا فشلا أمنيا خطيرا جدا.

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن هجومًا بطائرة مسيرة أُطلقت من لبنان استهدف منزل نتنياهو الخاص الواقع في منطقة قيسارية.

وأوضح المكتب أن أسرة نتنياهو لم تكن في المنزل أثناء الهجوم، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وتحطمت الطائرة المسيرة - في وقت سابق اليوم - على أحد المنازل الكائنة في المنطقة السكنية الراقية لكنها لم تسبب إصابات.

وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية قد كشفت عن هجوم بطائرة مسيرة في منطقة قيسارية دون تفعيل صافرات الإنذار. ورجحت المصادر أن هجوم قيسارية كان يستهدف مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضافت المصادر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيقا في فشل منظومة الدفاع الجوي في اعتراض طائرة مسيرة استهدفت مبنى في قيسارية دون تفعيل صفارات الإنذار، مبينة أن هذا الهجوم هو الثالث خلال أسبوع الذي تتمكن فيه طائرة مسيرة من الوصول إلى عمق إسرائيل.