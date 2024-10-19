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السبت 19 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أولى مبارياتها اليوم.. تعرف على تشكيل مجموعات بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية

بطولة كاس أمم أفريقيا
بطولة كاس أمم أفريقيا للكرة الشاطئية
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يستعد منتخب مصر لحسم اللقب والتأهل لكأس العالم للكرة الشاطئية التي تبدأ أولى مبارياتها، اليوم السبت، أمام المنتخب الغاني، وخاصة مع استضافة مدينة الغردقة للمنافسات التأهيلية، حيث إن مصر تحتضن منافسات الجولة التأهيلية الخاصة بكاس أمم إفريقيا.

ويصعد منتخبين فقط من قارة إفريقيا إلى كأس العالم، ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: المغرب، تنزانيا وغانا، رفقة الفراعنة، وتضم المجموعة الثانية منتخبات: السنغال، موزمبيق، مالاوي وموريتانيا.

وفي إفريقيا تستقبل مصر البطولة من الفترة 19 إلى 26 أكتوبر، وفي أوروبا سيتم استضافة البطولة في الأندلس– إسبانيا، وفي أوقيانوسيا سيتم استضافة البطولة في جزر السولومون، وأخيرًا سيتم استضافة التصفيات أيضًا في أمريكا الجنوبية وآسيا. 

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