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السبت 19 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة إسرائيليين بجروح في قصف حيفا

شلومى
شلومى
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أعلن  جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أن أكثر من 55 صاروخاً أُطلقت من لبنان وعبرت الأجواء الإسرائيلية.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم رصد إطلاق أكثر من 20 صاروخا باتجاه منطقة الكريوت في خليج حيفا.

وأشار الإعلام العبري بإصابة مباشرة لمبنى في كريات آتا بخليج حيفا في الرشقة الصاروخية الأخيرة من لبنان، مشيرة إلى إصابة شخصين بجروح إثر سقوط صاروخ في كريات آتا بخليج حيفا.

وسقوط صاروخ أطلق من لبنان وأصاب مبنى في بلدة شلومي شمال إسرائيل أدى إلى  إصابة إسرائيلي.

وأضاف الاعلام العبري أنه يتم  تمشيط مواقع سقوط صواريخ وشظايا تسببت في أضرار بالممتلكات بمناطق الساحل.

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الاحتلال الإسرائيلي لبنان حيفا الكريوت كريات آتا شلومي