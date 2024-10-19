مدير سمالوط المركزي: ساهمنا في القضاء على قوائم الانتظار وإجراء 2319 عملية جراحية

تحدثت الدكتورة ريهام عصام الدين، مدير مستشفى سمالوط المركزي، عن أوجه مشاركة المستشفى ضمن المبادرات الرئاسية المتنوعة، وبخاصة مبادرة "بداية جديدة" وكذا "100 يوم صحة"، التي ساهمت المستشفى خلالها بنحو 82 ألف خدمة متنوعة، كما ساهمت ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار في إجراء 2319 تدخلًا جراحيًا في مجالات العظام والمخ والأعصاب والرمد والأورام، إلى جانب المساهمة بجانب كبير في مبادرات الألف يوم الذهبية، والفيروسات الكبدية، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وكذا مبادرة الفحص المبكر لمسببات الإعاقة لحديثي الولادة، التي شهدت وحدها فحص قرابة 20 ألف طفل.

جاء ذلك خلال جولة رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له، بمستشفى سمالوط المركزي، مصحوبًا بشرح من الدكتورة ريهام عصام الدين، مدير المستشفى، للتعرف على أهم عناصر التطوير، وأوجه رفع كفاءة المستشفى والخدمات المقدمة.

شملت الجولة قسم الحضانات للأطفال حديثي الولادة، وكذا غرفتي عزل وجراحة العظام، حيث حرص رئيس الوزراء على إجراء حوار ودي مع عدد من المرضى للتعرف على جودة الخدمات المقدمة لهم، ومستوى الرعاية الطبية، حيث أكدوا أن أطقم المستشفى توجه الرعاية التامة للمرضى ويحرصون على تقديم الخدمات على أكمل وجه.

وحرص رئيس الوزراء خلال زيارة وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، على سؤال المرضى الذين يتلقون هذه الخدمة، عن انتظام تقديمها لهم بحسب الحالة الصحية لهم، أسبوعيًا وشهريًا، مشيدين بالخدمة المقدمة وانتظامها.

وأشارت مدير المستشفى إلى أن تطوير مستشفى سمالوط المركزي شمل استحداث عدد من الخدمات الطبية تضمنت "وحدة عناية الأطفال، وحدة جراحة المفاصل، وحدة جراحة تشوهات عظام الأطفال، وحدة جراحة العمود الفقري، وحدة علاج التصلب المتعدد، وحدة السكتات الدماغية، وحدة جراحة الأطفال، وحدة جراحة الوجه والفكين، وحدة جراحة التجميل، وحدة مناظير العظام وإصابات الملاعب، بالإضافة إلى قسم متخصص في جراحة الأورام"، كما تطرقت إلى موقف ميكنة الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى في أقسامها المختلفة لتطوير وتسريع تقديم الخدمة، لافتةً إلى أن المستشفى تم اعتمادها من قبل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في ديسمبر 2023.

وأضافت الدكتورة ريهام عصام الدين، أن التطوير تضمن كذلك زيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفى سمالوط المركزي، لتصبح 90 سريرًا للأقسام الداخلية، و32 سرير عناية مركزة للكبار، و 8 أسرة عناية مركزة للأطفال، و21 حضانة للأطفال حديثي الولادة، و 14 تروللي للطوارئ، و5 غرف عمليات مجهزة، و43 وحدة غسيل كلوي، إلى جانب وحدة أشعة عادية، وحدة رنين مغناطيسي، وحدة أشعة مقطعية، ومعامل لأبحاث الدم، ومعمل كيمياء، وبنك دم تخزيني.