احذر.. عدم تنظيف أسنانك قد يهدد حياتك

تنظيف الأسنان من أهم الأشياء في حياتنا اليومية، فإن إهمال نظافة أسنانك بالفرشاة والمعجون بصورة منتظمة قد يؤثر على صحتك العامة، وذلك وفقا لموقع indianexpress.

أفاد التقرير أن الفم مصدر لملايين من البكتيريا والطفيليات، ودون العناية بتنظيف أسنانك بالفرشاة بشكل منتظم يمكن أن تتكاثر هذه البكتيريا، مما ينتج العديد من المشاكل الصحية مثل رائحة الفم الكريهة والأسنان الصفراء.

حيث تتغير وينتج من الفم نتيجة عدم تنظيف أسنانك بالفرشاة، ترسب طبقة رقيقة من البلاك على الأسنان، وهذه الطبقة يتكاثر بها البكتيريا وتسبب تهيج وألم اللثة، ما يؤدي إلى الالتهاب، وتنزف هذه اللثة الملتهبة بسهولة شديدة عند لمسها أو تنظيفها بالفرشاة برفق.

فإن اللويحة السنية لديها القدرة على بدء إزالة الكالسيوم من العاج الطبقة الواقية تحت مينا الأسنان ، خلال 48 ساعة، وبالتالي، فإن هذه فرصة قليلة قبل أن تتمكن اللويحة السنية من تدمير أسنانك بصورة كلية .

وقد يبدأ تأكل مينا الأسنان في صورة إزالة المعادن في أسبوع، ثم يبدأ تراكم البلاك في إعطاء الفم رائحة كريهة.

التأثيرات على الصحة العامة بسبب عدم تنظيف الأسنان لمدة شهر

الفم هو بوابة الجسم، لذا فإن إهمال نظافة الفم لا يؤدي فقط إلى ضعف صحة الأسنان، بل يمكن أن يؤثر على أجهزة أخرى في الجسم، وهي:

- مشاكل القلب

الارتباط الأكثر انتشارا بين سوء صحة الفم وأمراض القلب التهاب اللثة هو عبارة عن إفراز السموم، وتجد هذه السموم طريقها عبر مجرى الدم لتصل إلى القلب، حيث يمكن أن تؤدي إلى التهاب الشغاف، وانسداد الشرايين، والسكتة الدماغية .

- مرض السكري

يؤدي الالتهاب في اللثة لإضعاف قدرة الجسم على استهلاك الأنسولين بصورة نشطة لتكسير السكريات المعقدة والتحكم في مستويات السكر في الدم، وقد يؤدي هذا إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، ما يوفر بدوره بيئة متاحة لنمو البكتيريا، فيجب الحفاظ والوقاية على نظافة الفم الجيدة.

- التهابات الجهاز التنفسي

إذا تم استنشاقها، يمكن للبكتيريا الفموية أن تساهم في ظهورها أو تعمل كعامل تفاقم للعديد من أمراض الجهاز التنفسي.

- مضاعفات الحمل

ترتبط صحة الأسنان السيئة ارتباطًا وثيقًا بالولادات المبكرة وانخفاض وزن الطفل عند الولادة.

نصح التقرير بضرورة تنظيف الأسنان وغسلها بصورة مستمرة يوميا للحماية والوقاية من تلك المضاعفات الخطرة على الصحة.

