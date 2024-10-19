بالفيديو.. تفاصيل تصادم سيارة فلسطينية بدورية للاحتلال قرب رام الله

قالت ولاء السلامين مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إنه لا زالت شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي يفحصان ما إذ كان اصطدام سيارة فلسطينية بدورية لشرطة الاحتلال قرب عوفر برام الله، متعمد والهدف منه دهس الجنود الإسرائيليين، أو حادث سير من قبل السائق الفلسطيني.

وأوضحت «السلامين»، عبر رسالة على الهواء، أن مقاطع الفيديو المتداولة من جيش الاحتلال، والتي التقطها المارة، تشير إلى أنه لربما انزلقت مركبة الفلسطيني، عكس ما يتم تداوله، مشيرة إلى أنه منذ أكثر من عام توصف وسائل الإعلام الإسرائيلية أي حادث سير على أنه محاولة دهس للشرطة أو المستوطنين وجيش الاحتلال.

وأشارت إلى أنه هناك عديد من عمليات الدهس في الضفة الغربية، وأحيانا تسفر العمليات عن استشهاد المنفذين، على أيدي قوات الاحتلال أو المستوطنين، وتحدث تلك العمليات مرارا وتكرارا.