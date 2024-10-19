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السبت 19 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مناقشة تطوير المنطقة الحرة بالسويس الجديدة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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استقبلت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، ومسئولو الجهاز، طاهر عبيد، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الحرة العامة بالسويس والوفد المرافق له، لبحث ومناقشة أوجه التعاون في تطوير ورفع كفاءة المنطقة الحرة بعتاقة بالسويس الجديدة. 
بدأ اللقاء بعرض تقديمي للمهندسة أسماء مخلوف، عن مدينة السويس الجديدة وموقعها الاستراتيجي والتقدم الذي تشهده بمختلف القطاعات، كما ألقت الضوء على البروتوكول القائم بين الجهاز والادارة المركزية للمناطق الحرة، وأيضا التعديلات المتوقع إجراؤها بالبروتوكول لصالح تطوير ورفع كفاءة المنطقة الحرة بعتاقة وأوجه التعاون المشترك.
ومن جانبه، رحب طاهر عبيد، بالتعاون البناء مع الجهاز لدعم وتطوير المنطقة الحرة من جهة، وخدمة الاستثمار بالمنطقة من جهة أخرى.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على وضع جدول لأولويات التطوير بالمنطقة الحرة مثل تعلية السور وتوفير أفراد حراسة بالتعاون مع وزارة الداخلية، وتعميم نظام الكاميرات.
وأعقب اللقاء، القيام بجولة ميدانية على أرض الواقع بدأت بالمركز التكنولوجي بالجهاز، حيث جددت مخلوف طلبها بضرورة وجود مندوب للشهر العقاري والمنطقة الحرة، وهيئة التنمية الصناعية بالمركز تيسيراً على المواطنين.
كما تم تفقد المنطقة الحرة بعتاقة، والطرق والبوابات والمداخل لتحديد الحالة المزمع رفع كفاءتها.

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