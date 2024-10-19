مدبولي: مشروعات تطوير وتحسين جودة الخدمات الطبية على رأس أولويات الحكومة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، الحرص على متابعة تنفيذ المشروعات ذات الصلة بتطوير وتحسين جودة الخدمات الطبية، لكونها تأتي على رأس أولويات عمل الحكومة، مع إيلاء اهتمام خاص بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك خلال تفقده لمستشفى سمالوط المركزى، فى مستهل زيارته لمحافظة المنيا التي تقدم خدمات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، يرافقه الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية التحتية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن زيارة هذا الصرح الطبي تستهدف أيضاً التعرف على الخدمات المقدمة في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تعزز اهتمام الدولة ببناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها. وفيما يتعلق بمستشفى سمالوط المركزي، أوضح الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، أن هذا الصرح تم تطويره في إطار جهود الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المجال الطبي، والعمل على توفير سبل الرعاية الطبية.

وتناولت الدكتورة ريهام عصام الدين، مدير المستشفى، أوجه مشاركة "مستشفى سمالوط المركزي" ضمن المبادرات الرئاسية المتنوعة، وبخاصة مبادرة "بداية جديدة" وكذا "100 يوم صحة"، التي ساهمت المستشفى خلالها بنحو 82 ألف خدمة متنوعة، كما ساهمت ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار في إجراء 2319 تدخلا جراحيا في مجالات العظام والمخ والأعصاب والرمد والأورام، إلى جانب المساهمة بجانب كبير في مبادرات الألف يوم الذهبية، والفيروسات الكبدية، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وكذا مبادرة الفحص المبكر لمسببات الإعاقة لحديثي الولادة، التي شهدت وحدها فحص قرابة 20 ألف طفل.

وقام رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، بجولة بمستشفى سمالوط المركزي، مصحوباً بشرح من الدكتورة ريهام عصام الدين، مدير المستشفى، للتعرف على أهم عناصر التطوير، وأوجه رفع كفاءة المستشفى، والخدمات المقدمة.

وشملت الجولة قسم الحضانات للأطفال حديثي الولادة، وكذا غرفتي عزل وجراحة العظام، حيث حرص رئيس الوزراء على اجراء حوار ودي مع عدد من المرضى للتعرف على جودة الخدمات المقدمة لهم، ومستوى الرعاية الطبية، حيث أكدوا أن أطقم المستشفى توجه الرعاية التامة للمرضى ويقدمون الخدمات على أكمل وجه.

كما حرص رئيس الوزراء خلال زيارة وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، على سؤال المرضى الذين يتلقون هذه الخدمة، عن انتظام تقديمها لهم بحسب الحالة الصحية لهم، أسبوعياً وشهرياً، وأشادوا أيضاً بالخدمة المقدمة وانتظامها.