الحبس سنة مع الشغل لسائق نقل في التعدي على آخر بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالحبس سنة مع الشغل لسائق نقل بالتعدي على آخر بسلاح أبيض في منطقة المرج.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم لمحكمة الجنايات، وجهت تهمة إحداث عاهة مستديمة المجني عليه وذلك طبقا لما ورد بتقرير الطب الشرعي باستخدام الأداة موضع الاتهام التالي والتي خلفت لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، قدرت بنحو 8%، حيث أحرز المتهم أداة سكين، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون ترخيص.

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة وإصابة سائق توك توك وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق نقل واعترف ارتكاب الواقعة لخلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.