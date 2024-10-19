الثلاثاء المقبل.. جهاز العاشر من رمضان يطرح قطعة أرض ومبان في مزاد علني

أعلن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن طرح قطعة أرض وما عليها من مبانٍ بنشاط محطة تموين سيارات بالقطعة رقم 2 الكيلو 58 طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي، بمساحة 7614م2 بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، وذلك بجلسة يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 22/10/2024.

جدير بالذكر أنه يتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقر جهاز مدينة العاشر من رمضان، وأنه يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للقطعة في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

وفي سياق متصل، قام المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز المدينة بجولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال الجارية بالمحاور الرئيسية للمدينة، ومنها محور مصر النور، كما شملت الجولة متابعة أعمال الزراعة، بالإضافة إلى توسعات الموقف الإقليمي الجديد الذي يتم تطويره لخدمة المواطنين وتسهيلاً لحركة المرور.

كما تابع تنفيذ مشروع خط المياه الجديد بقطر 700 مم، الذي يُعد أحد المشاريع الهامة لزيادة ضخ المياه إلى حي الأندلس، ويهدف هذا الخط إلى تحسين كفاءة الشبكة المائية في المدينة وضمان توفير المياه بشكل مستدام لتلبية احتياجات الأحياء السكنية المتنامية.

واطلع رئيس الجهاز، على تقدم الأعمال في عدد من المشاريع الأخرى المرتبطة بالبنية التحتية، مشددًا على أهمية الالتزام بالجدول الزمني وضمان جودة التنفيذ وفقًا لأعلى المعايير.

وأكد أن هذه المشروعات ستسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان المدينة، وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.