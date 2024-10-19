طقس معتدل الحرارة اليوم.. الأرصاد توضح نشاط الرياح ونسب سقوط الأمطار.. ونوة "رياح الصليب" على أعتاب الإسكندرية

يسود اليوم السبت، طقس معتدل الحرارة، مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب البلاد، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم تشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مشيرة إلى أن طقس السبت يشهد رياحًا معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم السبت

تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى ومدن القناة 29 درجة، والوجه البحري 28 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 27 درجة والسواحل الشمالية الشرقية 28 درجة وشمال الصعيد 31 درجة، وجنوب الصعيد 34 درجة.

وفي هذا السياق، يقول الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية، وتسود أجواء خريفية حارة خلال فترة النهار، بنما تسود أجواء معتدلة مع دخول فترة المساء.

وحذر "القياتي"، من تساقط الأمطار على فترات متقطعة، وستكون خفيفة، موضحًا أن الشبورة المائية أصبحت كثيفة خلال الفترة الحالية، وتؤثر بشكل كبير على الرؤية المرورية، ولكنها تتلاشى مع أشعة الشمس.

ويوضح، أن البلاد تتعرض إلى امتداد منخفض جوي، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي ستحجب جزءا من أشعة الشمس فتساهم في انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل والنهار، مطالبًا المواطنين بارتداء الملابس الخريفية تجنبا لنزلات البرد.

كما يرى الدكتور علي قطب، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، أن الطقس اليوم معتدل الحرارة، مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب البلاد، وتشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ورياحًا معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

ويناشد "قطب"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، المواطنين بضرورة متابعة حالة الطقس يوميًا، حيث تقوم هيئة الأرصاد باستطلاع الطقس على مدار الأسبوع من خلال الاستعانة بصور الأقمار الصناعية والخرائط، والاهتمام بالتحذيرات التي تطلقها.

نوة رياح الصليب بالإسكندرية وتأثيرها

بدأت مدينة الإسكندرية استعداداتها لاستقبال أول نوة شتوية ممطرة لعام 2024، والمعروفة باسم «نوة رياح الصليب»، التي يُتوقع أن تستمر لمدة 3 أيام، وفقًا لجدول مواعيد النوات الصادر عن ميناء الإسكندرية.

تعد نوة رياح الصليب، من النوات الممطرة التي تصاحبها رياح قوية، ما يزيد من تأثيرها على المدينة الساحلية، هذا النوع من النوات عادة ما يسبب اضطرابًا في الحياة اليومية، حيث تواجه المدينة انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، إلى جانب زيادة احتمالات حدوث تجمعات مائية في الشوارع بسبب الأمطار.

تأتي هذه النوة في وقت حساس من موسم نوات الإسكندرية 2024، حيث من المتوقع أن تستمر التغيرات الجوية القاسية خلال فصل الشتاء، لذا، تحث المحافظة المواطنين على متابعة النشرات الجوية باستمرار واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم.

الاستعدادات اللازمة للتعامل مع نوة رياح الصليب

في إطار الاستعداد لمواجهة تأثيرات نوة "رياح الصليب"، أعلنت شركة الصرف الصحي بالتعاون مع إدارات الأحياء عن تجهيز المعدات اللازمة لشفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والميادين.

تهدف هذه الاستعدادات إلى تخفيف الأضرار المحتملة التي قد تسببها الأمطار والرياح القوية على البنية التحتية وحركة المرور.

رياح وارتفاع أمواج في الإسكندرية

وكشفت التوقعات، أن محافظة الإسكندرية قد تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة في بعض المناطق، مع نشاط للرياح على البحر المتوسط بسرعة تتراوح بين 40 و60 كم/س، بينما يصل ارتفاع الأمواج إلى 3.5 متر، مما قد يؤثر على حركة الملاحة والصيد.

موسم النوات خلال الشتاء هذا العام

يُتوقع أن يكون موسم النوات هذا العام، مليئًا بالأحداث الجوية الصعبة، وهو ما يتطلب استعدادًا كاملاً من المواطنين والسلطات على حد سواء، وتعتبر الإسكندرية من أكثر المدن المصرية تأثرًا بهذه النوات، ما يستدعي متابعة دقيقة للأحوال الجوية والاستعداد للتعامل مع أي تطورات مفاجئة.

