اليوم.. منتخب مصر يخوض أولى مبارياته أمام غانا في بطولة كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية

يواجه اليوم المنتخب المصري للكرة الشاطئية، نظيره المنتخب الغاني، وذلك في أولى مبارياته ضمن مواجهات الجولة الأولى لكأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٤.

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بمدينة الغردقة على أن يرتدى المنتخب المصري القميص الأحمر والشورت الأسود، بينما يرتدي منتخب غانا القميص الأبيض.

وتوافد المنتخبات المشاركة في البطولة على مدار الأيام الماضية بمدينة الغردقة، وخاضت المنتخبات تدريباتها على الملعب الرئيسي، حيث خاضت منتخبات المجموعتين A و B بكأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وخاضت منتخبات المجموعة A التى تضم منتخبات مصر، المغرب، غانا وتنزانيا تدريباتها يوم الأربعاء، بينما خاضت منتخبات المجموعة B التي تضم منتخبات السنغال، موزمبيق، مالاوي وموريتانيا تدريباتها أول أمس الخميس.

وتحتضن الأراضي المصرية بطولة كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية، وتقام منافساتها بمدينة الغردقة، في الفترة من ١٩ إلى ٢٦ أكتوبر الجاري.