إصابة 3 أشخاص في حادث اصطدام دراجة بخارية بصندوق قمامة بالفيوم

أصيب 3 مواطنين إثر وقوع حادث اصطدام دراجة بخارية بصندوق قمامة بمنطقة منشأة البكري بمدينة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث اصطدام، دراجة بخارية بصندوق قمامة معدني في منطقة منشأة البكري بعد موقف سيارات بني سويف، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

