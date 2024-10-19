جهاز 6 أكتوبر: ورشة عمل حول التصميم المتكامل للشوارع وفق مشروع الأتوبيس الترددي

صرح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم تنظيم ورشة عمل حول "التصميم المتكامل للشوارع" المتعلقة بمشروع الأتوبيس الترددي BRT الذي يربط مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، لافتاً إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي، بإشراف موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN Habitat)، وبدعم استشاري من معهد سياسات النقل والتنمية (ITDP).

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إلى أن ذلك يأتي في إطار أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية، سواء كانت هيئات حكومية أو قطاع خاص أو منظمات المجتمع المدني، وتأكيدًا لدور الشباب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات في نقل الرسالة والمساهمة في مسيرة التطوير.

وأوضح مصطفى، أن المشروع يهدف إلى تعزيز تكامل وسائل النقل، وتطوير بنية تحتية تدعم التنقل النشط في مصر، مع التركيز على تحسين البيئة المهيأة للمشي وركوب الدراجات.

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أن الورشة شملت عرضًا لمبادئ تصميم الشوارع المتكاملة، ومناقشة مبادرات التنقل النشط وتحديات مشروع الدراجات في وسط البلد، إلى جانب تسليط الضوء على تجارب دولية ناجحة في تصميم البنية التحتية الداعمة للتنقل النشط، مضيفا أنه تم تنظيم زيارات ميدانية للشوارع المستهدفة لتعزيز فهم المشاركين لأهمية المشروع.

شارك في الورشة ممثلون عن محافظة الجيزة، وجهاز تنظيم النقل، ومدينتي حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، ومركز بحوث البناء، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب من جامعات القاهرة، والنيل، وجامعة 6 أكتوبرMSA ، وMUST معهد الفنون التطبيقية، والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، والأكاديمية البحرية، ما يعزز التعاون بين القطاع الأكاديمي والمجتمع لتحقيق أهداف المشروع.