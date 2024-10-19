"أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" ندوة توعوية بجامعة أسيوط

استضافت إدارة رعاية الطلاب بجامعة أسيوط الندوة التوعوية والتثقيفية "أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030"، والتي تنظمها الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، بالتعاون مع الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب؛ وذلك ضمن سلسلة الندوات التي أطلقتها جامعة أسيوط؛ للتعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص الجامعة على استمرار تنظيم فعاليات وبرامج توعوية؛ تسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية، الهادفة إلى مكافحة الفساد، والتصدي له بكافة أشكاله وصوره من أجل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية الشاملة، والمستدامة في مصر.

تناولت الندوة التعريف بأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023- 2030، وعلى رأسها جهاز إداري كفء، واستكمال وتطوير منظومة الموارد البشرية للجهاز الإداري، وارساء قيم النزاهة والشفافية، ورفع كفاءة منظومة الخدمات العامة الحكومية، ودعم البنية التشريعية، والقضائية، ودعم الجهات الرقابية؛ بزيادة قدرتها على مكافحة الفساد وإنفاذ القانون، ونشر الوعي داخل المجتمع بمخاطر الفساد، والتعاون الدولي من خلال تبادل الخبرات، والمعلومات المتعلقة بمكافحة الفساد، وتعزيز تنفيذ الاتفاقيات مع الدول الأخرى.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة الفاتح، أمين عام الجامعة المساعد، والدكتور مصطفى مرسي، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومنسق تنفيذ الاستراتيجية لمكافحة الفساد بجامعة أسيوط، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومحمد سيد، مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام برعاية الطلاب، وبمشاركة عدد من العاملين بإدارة رعاية الطلاب، وطلاب وطالبات الجامعة من مختلف الكليات.

وأشاد المشاركون بأهمية موضوع الندوة، بوصف أن مكافحة الفساد هي مسؤولية مشتركة لجميع أفراد المجتمع، والدافع الحقيقي لكل منا في طريق التمسك بالحقوق، وتحمل المسؤوليات، فضلًا عن دعم الدولة المصرية؛ لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030؛ من أجل خلق بيئة وطنية نزيهة، وترسيخ ثقافة مجتمعية واعي.