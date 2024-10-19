Gladiator 2 يخوض سباق جوائز الأوسكار

بات الجزء الثاني من فيلم الدراما التاريخية والأكشن “Gladiator" قريبًا من تحقيق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في نهاية نوفمبر المقبل، وذلك بعد أن لاقى عرضه الخاص لمجموعة من ناخبي الأوسكار ونقابة ممثلي الشاشة (SAG)، ردود فعل إيجابية وصفت الفيلم بالملحمي.

ويشير موقع “فارايتي” إلى أن الجزء الثاني من “Gladiator”، قد يشعل شرارة المنافسة لدى مخرجه ريدلي سكوت، مخرج الفيلم الذي رشح ثلاث مرات لجائزة الأوسكار، للفوز بالجائزة الكبرى التي طالما طال انتظارها. بالإضافة إلى ذلك، فإن بطلي الفيلم بول ميسكال ودنزل واشنطن أصبحوا الآن من المتنافسين في سباقات التمثيل الخاصة بهم بالأوسكار.

بعد حصوله على أول ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم "Aftersun"، قد يجد ميسكال نفسه مرة أخرى في فئة أفضل ممثل رئيسي عن دوره في “Gladiator 2”. وفي الوقت نفسه، قد يتنافس واشنطن، الذي حصل بالفعل على جائزتي أوسكار عن التمثيل، على جائزة ثالثة في سباق أفضل ممثل مساعد.