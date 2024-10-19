نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لأجهزة المدن الجديدة

ترأس المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة الكومون العمرانية لقطاع تنمية المدن، الاجتماع التنفيذي للجنة العليا للمدن الجديدة بمقر جهاز تنمية مدينة بدر، متابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة.

عُقد الاجتماع بحضور المهندس أحمد رؤساء عمران، والمهندس أحمد على، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع تنمية المدن، والمحاسب محمد رجائي، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية الكهربائية البشرية، والهندسة إلهام السرجاني، مساعد المشرف على مكتب وزير الإسكان، وقيادات الهيئة، و أجهزة المدن الجديدة، وذلك وذلك بتنفيذ تنفيذات المهندس شريف الشربيني، وسكرتير الإسكان والتعاونيات العمرانية، ومتابعة وإنهاء الأعمال بالمشروع القومية.

الغرض من الاجتماع هو مناقشة مشروعات الدعوة العامة "السكن لكل المصريين"، والإسكان المتوسط، وجنة، وسكن مصر، وموقف خطة تعريف الأراضى وموقف استلامين، والتشديد على شركات التنفيذ بالالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، وسحب الأعمال من شركات التنفيذ المتأخرة أو الشركات حماية الرؤية والصيانة والتشغيل ذات الدقة العالية والصيانة والتشغيل، ودقة إجراءات تخطيط الأعمال المسحوبة من الشركات غير الملتزمة، أعمال خاصة لاختلاف الرؤية والصيانة والتشغيل، والتدابير الاحترازية المطلوبة المهارات لدخول فصل الشتاء، ومتابعة الدورية من رؤساء أجهزة المدن لوحدات ووارث بكل جهاز مدينة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه تم مناقشه إجراءات حصر المبانى الخدمية وتسليمها للعمل على تقديم الخدمات الشاملة، وحصر الأراضى والوحدات الشاغرة، ودراسة إجراءات الطرح لاستغلالها للموظفين منها، ودراسة توفير مناطق الترفيه وممشى سياحى المدن لخدمة المستفيدين، ودراسة مراكز حضارية منظمة داخل مدينة المدن. على الباعة الجائلين، وكذلك مناطق رش السيارات، لعدم تقديم هذه الخدمة في الكثير من المدن، مما يؤدي إلى تقديمها بطرق غير مباشرة.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة ما تم إنجازه من أعمال تركيب أرقام الكودية للإعلانات، والتشديد على ترخيصات ليل ونهاري وتسجيل المخالفات على المنظومة لقمع الشفافية لرد المخالفين، وحصر قيمة المخالفات الخاصة بسحب مطلقها وإتلاف تنسيق المواقع، وطرح أعمال الصيانة للطرق من تلك القيمة، وحصر القيمة المخالفات الخاصة برسوم الحفر ولقاء الإلغاء وطرح أعمال إزالة التشويش بدون بالمدن من تلك القيمة، والتشديد على إغلاق كل غرف محولات الكهرباء وأبواب الإنارة، ودفن كل كابلات الكهرباء لسلامة صحية.

كما تم التوجيه بالتنسيق مع المحافظات لتوفير خطوط سرفيس تنوع المدن واستغلال التكيف على العشوائية، والتنسيق مع مجالس الأمن المشاركة فى أعمال التجميل بالمدن، وتجديد اللوحات الفنية ومحطات انتظار المركبات، وكذلك تحرير فى المحافظة وجديد العمارات المتهالكة، وحصر التكاليف المطلوبة لأعمال تطوير المناطق الصناعية، وحساب نسبة تحمل المتر الجزئي من هذه التكاليف.

وفي ختام الاجتماع، شدد نائب رئيس هيئة الأمراء العمرانية الجديدة، أهمية الانتهاء من المشروع فى المواعيد المقررة، والتنبيه على جودة أعمال التشطيبات بجميع المشروعات التي تسيطر عليها الهيئة أو تشرف على السيطرة.