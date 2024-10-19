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السبت 19 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«مياه الشرقية» تنظم ندوة توعية لطالبات مدرسة التمريض بمشتول السوق

جانب من الندوة
جانب من الندوة
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قامت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، بتنفيذ ندوة توعية بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بمشتول السوق لتوعية الطالبات بأهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى، وتم شرح مبسط عن مراحل تنقية مياه الشرب .
هذا بالإضافة إلى تحريم إهدار المياه في جميع الأديان السماوية وتم تدريب الطالبات عمليا على إصلاح السباكة في دورات المياه والحد من إهدار المياه خلال استخدامها، وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان.

وصرح المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، باستمرار عمل حملات التوعية حول ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لطلاب المدارس خلال العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، حيث إن ترسيخ الصورة الذهنية للترشيد لديهم يعد عاملا مهما للتأثير، فهم قادرون على استيعاب الأفكار التوعوية وهذه مسئولية كبيرة لتأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه.  

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