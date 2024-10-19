مساعد وزير البيئة تتفقد منظومة عمل مكافحة السحابة السوداء بالدقهلية والشرقية

تفقدت الدكتورة شيرين فكرى، مساعد وزيرة البيئة، برفقة الدكتور عصام عامر رئيس قطاع شئون الفروع، والدكتور ماجد السيد رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لشرق الدلتا بالمنصورة، والدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة لمحافظتى الشرقية والإسماعيلية، منظومة عمل مكافحة السحابة السوداء بمحافظتي الدقهلية والشرقية، والمرور على محاور عمل منظومة قش الأرز ومعاينة مواقع التجميع ورصد أى مواقع للحرق المكشوف، ومعاينة مواقع التجميع والتدوير والتخلص من المخلفات.

فى إطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لقيادات الوزارة بالمتابعة المستمرة والميدانية لعمل محاور منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة على مدار الساعة لإحكام الرقابة والسيطرة على مصادر التلوث المحتملة للحد منها، ومتابعة أعمال جمع وكبس قش الأرز فى المحافظات المعنية بزراعة الأرز خلال موسم الحصاد بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية.

وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم، أنه قد استهلت الدكتورة شيرين فكرى، زيارتها بجولة ميدانية بمحافظة الدقهلية تفقدت خلالها المرور بنطاق مراكز المنصورة وطلخا وميت غمر وأجا والسنبلاوين لمتابعة أعمال جمع وكبس ونقل قش الأرز.

وخلال تفقد قيادات الوزارة لمحاور العمل داخل محافظة الدقهلية تم رصد ٣ حالات حرق مكشوف لقش الأرز بزمام قريتى ميت معاند وشيوه وعلى الفور قامت لجنة محور متابعة حرائق قش الأرز بمركز أجا بالتوجه إلى تلك الحالات والتعامل معها بالإطفاء وتم تحرير محاضر مخالفة بيئية للمزارعين المخالفين، كما تم التأكد من استقرار حالة الجو بمدينة المنصورة، وارتفاع نسب حصاد محصول الأرز وقيام المزارعين بجمع وكبس قش الأرز.

وفى نهاية الجولة أكدت الدكتورة شيرين فكري علي أهمية إيجاد السبل المناسبة لتذليل التحديات التى تواجه أطراف المنظومة من المزارعين ومتعهدي قش الأرز والمستثمرين، إضافة إلى توزيع الأدوار والمسئوليات، والإجراءات المطلوبة لتفادى أية معوقات قد تواجه تنفيذ المنظومة أثناء موسم الحصاد، والعمل على تسهيل حصول المتعهدين على المعدات اللازمة التي تساهم في جمع ومعالجة المخلفات الزراعية، وإدارة فرق العمل ومحاور المرور على الأماكن الأكثر حصاداً للأرز، كما تقدمت بالشكر لكافة العاملين بمنظومة السحابة السوداء بجهاز شئون البيئة لشرق الدلتا بالمنصورة للجهود المبذولة في سبيل التصدي لظاهرة نوبات تلوث الهواء الحادة.

شارك فى الجولة المهندس شعبان إبراهيم مدير الإدارة الزراعية بالسنبلاوين والمهندس مصطفى الباز مدير الإرشاد الزراعى بالمنصورة والمهندس محمد السيد على بمنطقة الإصلاح الزراعي والأستاذ أيمن الغمرى رئيس غرفة العمليات بالفرع والأستاذ أحمد لطفى مسئول متابعة محاور الحرق المكشوف وعدد من مسئولي الوحدات المحلية والزراعية بالمحافظة.

وفى سياق متصل، وخلال الجولة الميدانية لقيادات الوزارة بمحافظة الشرقية تفقدت الدكتورة شيرين فكرى محور ديرب نجم القنايات، حيث تم رصد عدد ٧ حالات حرق بالمنطقة وعلى الفور تم تحرير محاضر مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم رصد حريق مخلفات تقليم أشجار بجوار احد المنازل وعلى الفور تم الإطفاء من قبل الأهالي حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وخلال تفقد د. شيرين فكرى لأعمال المحاور تقابلت مع السادة المهندسين الزراعيين بنطاق مدينة القنايات للتأكيد على التعاون المشترك بين البيئة والزراعية في مواجهة حرق المخلفات الزراعية، كما اختتمت قيادات الوزارة الجولة بالمرور على محور بلبيس الإقليمى ومتابعة أعمال المحور والتأكد من قيامه بدوره من تحرير محاضر المخالفة للقائمين بحرق المخلفات الزراعية طبقا لقانون 202، مؤكدة على أهمية التعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة في هذه الفترة للسيطرة الكاملة على الحرق المكشوف للمخلفات، وتوعية المزارعين بقيمة المخلفات الزراعية وأهميتها الاقتصادية في فتح أسواق عمل للشباب ومصدر دخل ومجال استثمار جديد لهم.