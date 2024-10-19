جامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية حول قواعد البيانات العالمية

نظمت المكتبة الرقمية بالإدارة العامة بالجامعة، بالتعاون مع وحدة المكتبات الرقمية بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفة بالمجلس الأعلى للجامعات، دورة تدريبية بعنوان: “استخدام قواعد البيانات العالمية؛ للأبحاث، والدوريات، والكتب الإلكترونية”، للسادة أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وأخصائي المكتبات؛ تحت إشراف الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إن الدورة التدريبية تهدف إلى تطوير القدرات التكنولوجية لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة؛ بهدف تفعيل استخدامات قواعد البيانات في البحث العلمي، وذلك في إطار حرص الجامعة على رفع القدرات الحقيقية، والمؤثرة للجامعة؛ في مجال البحث العلمي، مشيراً إلى أن الدورة التدريبية؛ تقدم تعريفاً بأنشطة، وخدمات وحدة المكتبات الرقمية، لأعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والطلاب بجامعة أسيوط، وكيفية استخدام بنك المعرفة المصري، الذي يعد أكبر مكتبة رقمية في العالم ؛ تقدم مصادر غير محدودة، وحصرية للمصريين، وأحد أهم المبادرات الرئاسية؛ لدعم التعليم، والبحث العلمي، وإتاحة مصادر المعلومات من خلال بوابة إلكترونية موحدة، ولتطوير البحث العلمي، وتشجيع، ودعم الباحثين.

ومن جانبه، أشار الدكتور جمال بدر، إلى أن وحدة المكتبة الرقمية للجامعات المصرية؛ تتيح الوصول إلى عدد كبير من مصادر المعلومات الإلكترونية من خلال بوابة موحدة للبحث، وتتيح الحصول على النصوص الكاملة من الكتب الإلكترونية المتنوعة، في مجالات معرفية مختلفة، من خلال مجموعة من ناشري الكتب الإلكترونية على المستوي العالمي، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على تقديم الخدمات التي تساعد الباحثين على تقديم أبحاث علمية قيمة، ولها مردود إيجابي على المجتمع.

تناولت الدورة التدريبية؛ شرحاً وافراً لأدوات الوصول للمعلومات، والتي تعد العامل الأساس في البحث، وعرض موجز لمجموعة من قواعد البيانات، ومصادر المعلومات الإلكترونية المتاحة من خلال وحدة المكتبة الرقمية، ومن قواعد بيانات النص الكامل، وعرض مستخلصات؛ لاستشهادات مرجعية حول الإنتاج الفكري المنشور في الدوريات العلمية.

شهدت الدورة التدريبية؛ حضور الدكتور محمد أحمد ثابت الأستاذ المساعد بقسم الوثائق والمكتبات والمعلومات بكلية الآداب ومدير وحدة المكتبة الرقمية، والدكتور محمد بدري مدير عام المكتبات، والأستاذ خالد محمد مدير المكتبة الرقمية ومنسق التدريب، والأستاذ وليد علي، والأستاذ محمود شوقي مدربين معتمدين بالمجلس الأعلى للجامعات، وبمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وأخصائي المكتبات، وحشد من الباحثين، والطلاب.