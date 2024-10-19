جامعة قناة السويس تنظم برنامجاً تدريبياً حول "الإبداع في حل المشاكل واتخاذ القرارات"

نظمت إدارة تدريب أفراد المجتمع بجامعة السويس، برنامجاً تدريبياً تحت عنوان "الإبداع في حل المشاكل واتخاذ القرارات"، بمشاركة 44 مستفيداً ومستفيدة من عدة جهات أبرزها هيئة قناة السويس، كلية الطب البيطري، هيئة الرعاية الصحية، مديرية الطب البيطري، هيئة البريد، كلية الزراعة، مديرية الزراعة، مديرية التموين، وإدارة الموهوبين.

جاء ذلك في إطار حرص جامعة قناة السويس على تعزيز المهارات القيادية والإدارية، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي كلمته، أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تعمل دائماً على تقديم برامج تدريبية تعزز من قدرات الأفراد على التعامل مع التحديات المختلفة بطريقة إبداعية، مشيراً إلى أن الإبداع في حل المشكلات يمثل أحد المهارات الأساسية المطلوبة في عالمنا اليوم لمواجهة التغيرات السريعة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن البرنامج التدريبي يسعى إلى تنمية قدرات المشاركين على اتخاذ القرارات بفاعلية، مشيرة إلى أن مواجهة المشكلات تتطلب تفكيراً إبداعياً يتجاوز الحلول التقليدية للوصول إلى نتائج مبتكرة.

تم عقد البرنامج بقاعة إدارة تدريب أفراد المجتمع، وبإشراف الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والدكتور حسن أنور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أدار المحاضرات الدكتور أسامة محمد سليم عطية، وكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية، متناولاً مفاهيم مختلفة تتعلق بحل المشكلات واتخاذ القرارات، مع توضيح الفرق بين المشكلات، الأزمات، والكوارث.

وتطرق الدكتور أسامة إلى أهمية تحديد المشكلة، موضحاً أنها تمثل عائقاً يمنع الفرد من تحقيق هدفه، ويمكن التغلب عليها من خلال التحليل الصحيح للأسباب واختيار الحلول المناسبة. كما تناول كيفية استقبال الأفراد للمشكلات، وخطوات اتخاذ القرار الإداري السليم، وأهمية متابعة تنفيذ الحلول لضمان تحقيق الأهداف.

كما ركز أسامة سليم على تقديم أمثلة حية ونماذج واقعية للتحديات التي قد تواجهها المؤسسات في مختلف القطاعات.

وفي نهاية البرنامج، عبر المشاركون عن استفادتهم الكبيرة من المحتويات المقدمة، مؤكدين على أهمية تعزيز هذه البرامج في المستقبل لتطوير المهارات القيادية والإدارية.

قام بالتنظيم البرنامج المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئة والأستاذ أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.