السجن سنة لعاطل هتك عرض فتاة بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن سنة لمتهم في بالاعتداء على فتاة وهتك عرضها بمنطقة السلام.

وكشفت التحقيقات أن المتهم س.م عاطل تعرف على المجني عليها ر.ح عبر الإنترنت ووعدها بالزواج واختلى بها بعيدا عن أسرتها وهتك عرضها.

وكان قسم شرطة السلام تلقى بلاغا من أسرة المجني عليه تتهم عاطل بهتك عرض ابنتهم، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل واعترف ارتكاب الواقعة، وأخذ الفتاة بعيدا عن أعين ذويها داخل مسكنه وهتك عرضها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.