المطران عطاالله حنا: صلوا لوقف الحرب في غزة ولبنان

دعا المطران عطاالله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم مجددا الكنائس المسيحية في العالم إلى أن ترفع الصوت عاليا في المطالبة بوقف الحرب في غزة وفي لبنان، موضحاً أن هذا هو الموقف المسيحي السليم والصحيح وهو أن نكون رافضين للحرب ومطالبين بإنهاءها لان من يدفعون فاتورتها الباهظة انما هم المدنيون.

وقال خلال بيانه: وبالطبع نحن بحاجة الى صلواتكم وادعيتكم والتي يجب أن تكون مقرونة بموقف جريء واضح مندد بالعدوان ومطالبا بانهاءه ان شعوب هذه المنطقة تريد ان تحيا بسلام بعيدا عن إله الموت والدمار والحروب والتنكيل .

وتابع، وللأسف الشديد فإن غزة أضحت حقل تجارب لكل القذائف والصورايخ المصنعة في الغرب وكذلك مسألة التجويع والتنكيل والإذلال والتي لم يشهد التاريخ الحديث مثيلا لها، ارفعوا صوتكم عاليا مطالبين بأن تتحقق العدالة في الارض المقدسة لكي ينعم الفلسطينيون بحياة أفضل.



وقال مختتماً: وارفعوا الصوت عاليا من اجل وقف الحرب في غزة وفي لبنان الكنائس كافة وفي سائر أرجاء العالم يجب أن ترتفع صلواتها وادعيتها من أجل وقف هذه المأساة التي نعيشها منذ أكثر من عام .



