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السبت 19 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رسائل مهمة من كلمة السيسي خلال منتدى أعمال تجمع البريكس.. فيديو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أكد الدكتور منجي بدر، الوزير المفوض والمفكر الاقتصادي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال منتدى أعمال تجمع البريكس، حملت داخل طياتها العديد من الرسائل المهمة.

وأضاف منجي بدر خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي وأحمد دياب ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن 80% من كلمة الرئيس السيسي خلال منتدى أعمال تجمع البريكس تحدثت عن مصر واقتصادها وفرص الاستثمار الواعدة بها، والـ20% الباقية من الرسائل تم توجيهها إلى البريكس.

وتابع: رسائل الرئيس السيسي وفقا لكملته في منتدى بريكس جاءت كالتالي:

مصر هي المسار الأفضل للأسواق الواعدة في قارة إفريقيا.
الحكومة المصرية اتخذت إجراءات لخلق مناخ جاذب للاستثمار.
منتدى تجمع البريكس لخلق فرص استثمارية.
مصر تسير بخطى واثقة للإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
مصر عملت على تحسين مناخ الاستثمار.
مصر تواصل جهودها لتطوير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وجود فرص استثمارية واعدة في منطقة قناة السويس.

منتدى أعمال تجمع البريكس - الرئيس عبدالفتاح السيسي