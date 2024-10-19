السوبر المصري|عمر كمال: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي ودوافعنا كبيرة للتتويج باللقب

قال عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن بطولة السوبر المصري تمثل محطة مهمة للغاية لجميع اللاعبين، ولقبًا لا يمكن التفريط فيه رغم صعوبة المنافسة، مع الفرق التي تأهلت للمشاركة.

ويبدأ الأهلي مشواره في السوبر المصري للأبطال بالإمارات بمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا في نصف نهائي البطولة، التي تقام في الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري.

وأكد عمر كمال، أن الجهاز الفني على مدار الأيام الماضية كان حريصًا على منح اللاعبين دوافع كبيرة، إلى جانب التدريبات البدنية والخططية، حيث استغل فترة التوقف الدولي في تحفيظ الجميع العديد من الجوانب التي كان من الصعب التدريب عليها في فترة ضغط المباريات، مؤكدًا أن الأهلي مقبل على بطولة السوبر بروح عالية ومعنويات مرتفعة.

وأضاف: لا نفكر حاليا سوى في مباراة سيراميكا، ولا نشغل أنفسنا بشيء آخر سوى هذه المواجهة التي تجمعنا بمنافس قوي، يقوده جهاز فني لا خلاف على قدراته، ويضم مجموعة من أفضل اللاعبين، هذا إلى جانب قيامة بإبرام العديد من التعاقدات المميزة، وعمومًا نحن تعودنا في الأهلي على أن نحترم كل المنافسين، ونمنح الجميع نفس القدر من التحضير والاستعداد من كافة الجوانب».

وأشار “كمال” إلى أن الأجواء في معسكر الأهلي يسودها التركيز الشديد، خاصة أن كل بطولة يدخلها الأهلي لا يرضى سوى بالحصول عليها، وهو ما جعل هناك حالة من الحماس والرغبة في تحقيق الفوز، ومواصلة المشوار نحو الاحتفاظ باللقب، والعودة بالكأس إلى القاهرة وكل لاعب داخل الأهلي يقاتل من أجل وضع بصمته مع الفريق وكتابة تاريخ مختلف لنفسه، وكل الأسماء التي انتقلت للنادي، مهما كان اسمها قبل ارتداء قميص الأهلي، وصلت إلى مكانة أكبر من حيث التاريخ والبطولات والجماهيرية، وهي أمور لا يمكن أن تجدها في مكان آخر، ويكفي ما حققه الأهلي من إنجازات ومشاركات دولية خاصة في كأس العالم للأندية».

وألمح عمر كمال عبد الواحد إلى أن الحصول على الفرصة مع الفريق أمر في غاية الصعوبة، ويحتاج إلى الكثير من العمل والاجتهاد والالتزام داخل وخارج الملعب، وأن المنافسة قوية بين الجميع، وتخدم المجموعة بشكل عام من خلال توفير خيارات عديدة للجهاز الفني.

وعن الإصابات التي يعاني منها الفريق قال: بالتأكيد نفتقد جهود اللاعبين المصابين ونتمنى عودتهم من جديد، لأن الجميع شركاء فيما تحقق من بطولات، أتمنى عودة سريعة للجميع، ولكن تعودنا على أن الأهلي بمن حضر وكل من يتواجد في المباريات يكون على قدر المسئولية».

واختتم تصريحاته قائلًا: دوافعنا متجددة دائمًا، ومجرد ارتداء قميص الأهلي يمنح الجميع مسئولية كبيرة ورغبة أكيدة في حصد البطولات، ويكفي ما نشاهده من حماس بالمدرجات وما نلمسه من طموحات كبيرة للجماهير».