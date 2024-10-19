الزراعة: 6.9 مليون طن صادرات مصر الزراعية بـ4.04 مليار دولار

تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً من الدكتور محمد المنسى رئيس الحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الأول من يناير 2024 حتى 16 أكتوبر الجاري، حيث تجاوزت 6.9 مليون طن من المنتجات الزراعية، بحوالي 4 مليارات دولار و37 مليونا بزيادة قدرها 980 مليون دولار وأكثر من 574 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، عنب، فاصوليا، بطاطا، مانجو، طماطم، ثوم، فراولة، جوافة، رمان.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح 2 مليون و274 ألفا 295 طنا، بالإضافة إلى تصدير 973 ألفا 130 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 281 ألفا و785 طنا من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات، واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)، على المركز الرابع بإجمالي 225 ألفا و35 طنا، واحتل العنب، على المركز الخامس بإجمالي 179 ألفا و993 طنا.

واحتلت البطاطا على المركز السادس في الصادرات الزراعية بإجمالي 153 ألفا و367 طنا، في حين احتلت المانجو على المركز السابع في الصادرات بإجمالي 103 آلاف و3 أطنان، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت 60 ألفا و624 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز التاسع بإجمالي 37 ألفا و164 طنا، يليه في المركز العاشر الثوم بإجمالي 24 ألفا و237 طنا، بينما حصلت الفراولة على المركز الحادي عشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 21 ألفا و295 طنا، في حين احتلت الجوافة على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 12 ألفا و720 طنا.