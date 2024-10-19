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السبت 19 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإحصاء: 16.8% زيادة متوسط الأجر الشهري للعاملين بالقطاع العام والخاص خلال 2023

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
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 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت،  النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2023, تعد نشرة التوظف والأجور وساعات العمل من النشرات الهامة التي يصدرها الجهاز حيث يتم الاعتماد عليها في تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص ومن أهم المؤشرات انه  بلغ متوسط الاجر الشهري للعاملين في كلا من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص5005 جنيهـاً مقابل 4284   جنيهاً عام 2022 بنسبة زيادة 16.8%.

كما بلغ متوسط الأجر الشهري فى القطاع العام / الأعمال العام 12401جنيهـاً  مقابل 4675 جنيهاً للقطاع الخاص .                            بينما بلغ متوسط أجر الذكور فى كل من القطاع العام / الأعمال العام  والقطاع الخاص5128 جنيهاً  عام 2023.
 

واشار الجهاز الي انه بلغ متوسط أجر الإناث فى كل من القطاع العام / الأعمال العام  والقطاع الخاص4439 جنيهاً  عام 2023 . 


ونوه الجهاز الي انه بلغ متوسط أجر الذكور فى القطاع العام / الأعمال العام 12183 جنيهاً مقابل 4808 جنيهاً للذكور  في القطاع الخاص عام 2023 .
و13496جنيهاً  متوسط أجر الإناث فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 4064 جنيهاً للإناث في القطاع الخاص عام 2023.

واوضح الجهاز انه بلغ  متوسط الأجر الشهري للعاملين في المعلومات والاتصالات في كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص19179 جنيهاً.

بينما بلغ متوسط الأجر الشهري لأهم الأنشطة الأقتصادية كالآتى:
19179  جنيهاً لنشاط المعلومات والاتصالات 18665 للذكور  مقابل 20646  جنيهاً  للإناث.
13402  جنيهاً لنشاط الكهرباء والغاز  13181 جنيهاً للذكور مقابل  14615  جنيهاً للإناث.
12494  جنيهاً لنشاط الوساطة المالية والتأمين  13654 جنيهاً للذكور  مقابل 8993  جنيهاً للإناث.
و7669 جنيهاً لنشاط التعدين واستغلال المحاجر 7851 جنيهاً للذكور مقابل 6706 للإناث .
و7340 جنيهاً لنشاط التشييد والبناء 7256 جنيهاً للذكور مقابل 8017 للإناث.

وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الشهرية كالاتى :
 205 ساعة  للعاملين فى القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص.
و185 ساعة للعاملين فى القطاع العام / الأعمال العام.
و206 ساعة  للعاملين فى القطاع الخاص.

الاحصاء متوسط الأجر الشهري عام 2023