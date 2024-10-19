الإحصاء: 16.8% زيادة متوسط الأجر الشهري للعاملين بالقطاع العام والخاص خلال 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2023, تعد نشرة التوظف والأجور وساعات العمل من النشرات الهامة التي يصدرها الجهاز حيث يتم الاعتماد عليها في تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص ومن أهم المؤشرات انه بلغ متوسط الاجر الشهري للعاملين في كلا من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص5005 جنيهـاً مقابل 4284 جنيهاً عام 2022 بنسبة زيادة 16.8%.

كما بلغ متوسط الأجر الشهري فى القطاع العام / الأعمال العام 12401جنيهـاً مقابل 4675 جنيهاً للقطاع الخاص . بينما بلغ متوسط أجر الذكور فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص5128 جنيهاً عام 2023.



واشار الجهاز الي انه بلغ متوسط أجر الإناث فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص4439 جنيهاً عام 2023 .



ونوه الجهاز الي انه بلغ متوسط أجر الذكور فى القطاع العام / الأعمال العام 12183 جنيهاً مقابل 4808 جنيهاً للذكور في القطاع الخاص عام 2023 .

و13496جنيهاً متوسط أجر الإناث فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 4064 جنيهاً للإناث في القطاع الخاص عام 2023.

واوضح الجهاز انه بلغ متوسط الأجر الشهري للعاملين في المعلومات والاتصالات في كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص19179 جنيهاً.

بينما بلغ متوسط الأجر الشهري لأهم الأنشطة الأقتصادية كالآتى:

19179 جنيهاً لنشاط المعلومات والاتصالات 18665 للذكور مقابل 20646 جنيهاً للإناث.

13402 جنيهاً لنشاط الكهرباء والغاز 13181 جنيهاً للذكور مقابل 14615 جنيهاً للإناث.

12494 جنيهاً لنشاط الوساطة المالية والتأمين 13654 جنيهاً للذكور مقابل 8993 جنيهاً للإناث.

و7669 جنيهاً لنشاط التعدين واستغلال المحاجر 7851 جنيهاً للذكور مقابل 6706 للإناث .

و7340 جنيهاً لنشاط التشييد والبناء 7256 جنيهاً للذكور مقابل 8017 للإناث.

وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الشهرية كالاتى :

205 ساعة للعاملين فى القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص.

و185 ساعة للعاملين فى القطاع العام / الأعمال العام.

و206 ساعة للعاملين فى القطاع الخاص.