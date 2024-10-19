السوبر المصري.. كولر يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل المران الأخير بالإمارات

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة لخوض المران الأخير بالإمارات قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن تبدأ المحاضرة في الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، يعقبها التحرك لخوض المران.

ويخوض الفريق مرانه الأخير مساء اليوم، على ملعب الكريكت؛ وذلك استعدادًا للمباراة التي تقام على استاد محمد بن زايد.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا غدًا ال،حد على استاد محمد بن زايد وتحديدًا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، ويلتقي يوم الخميس الموافق الـ 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيراميكا

يعقد اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيراميكا بنصف نهائي بطولة السوبر فى ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة، للتأكيد على كافة الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين لملعب المباراة وإنطلاق عمليات الإحماء، وكذا الاتفاق على الزي الخاص بكل فريق، ويعقد الاجتماع الفني بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي اتحاد الكرة المصري، وطاقم التحكيم، ومن المنتظر أن يمثل الأهلي سمير عدلي، المدير الإداري.

قائمة الأهلي في السوبر المصري

وشهدت قائمة الأهلي المسافرة إلى الإمارات استعدادًا لخوض كأس السوبر المصري، وجود الرباعي الوافد حديثًا لصفوف القلعة الحمراء خلال انتقالات الصيف الحالي وضم كولر يوسف أيمن، وعمر الساعي، والثنائي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري، لقائمة الأهلي المسافرة لخوض كأس السوبر، كما شهدت قائمة الفريق الأحمر، غياب الثلاثي كريم فؤاد والتونسي علي معلول، ومحمد هاني، بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي لكأس السوبر المصري للأبطال كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، وحمزة علاء.

خط الدفاع: أشرف داري، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله، يوسف أيمن، عمر كمال عبد الواحد، خالد عبد الفتاح، وكريم الدبيس.

خط الوسط: إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، مروان عطية، رضا سليم، حسين الشحات، عمرو السولية، كريم نيدفيد، أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: وسام أبو علي، بيرسي تاو، ومحمود كهربا.