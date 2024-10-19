تعرف على قيمة الجوائز المالية لبطولة كأس السوبر المصري للأبطال

تنطلق بطولة كأس السوبر المصري للأبطال بدولة الإمارت العربية المتحدة، غدًا الأحد، خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة 4 أندية هي الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

ينتظر جمهور الكرة المصرية منافسة شرسة على لقب كأس السوبر المصري، والذي تم رصد جوائز مالية كبيرة في النسخة الثانية من البطولة الموسعة التي تقام بالنظام الجديد.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي الأول، بينما يلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي الثاني على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة أبو ظبي.

جوائز كأس السوبر المصري

قررت اللجنة الإماراتية المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري للأبطال 2024 منح الفريق المتوج باللقب مبلغ 12 مليون جنيه مصري (ما يعادل 250 ألف دولار)، بينما سيحصل وصيف البطل على نصف هذا المبلغ 6 ملايين جنيه مصري (125 ألف دولار)، في المباراة التي سيحتضنها ملعب محمد بن زايد يوم 24 أكتوبر الجاري وصاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية سيحصل على 75 ألف دولار، ما يعادل 3 ملايين جنيه مصري و600 ألف جنيه وستخصص كذلك جائزة مالية للفريق صاحب المركز الرابع تقدر بـ 50 ألف دولار، ما يقرب من 2.5 مليون جنيه مصري.