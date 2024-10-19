تجديد حبس سائق سرق هاتف راكبة بقصر النيل

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تجديد حبس سائق تاكسي، في اتهامه بسرقة هاتف راكبة كانت تستقل معه السيارة، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وتبين أن المتهم استولى على الهاتف عقب نزول السيدة، وقام بإغلاقه تمهيدا لبيعه، وتم ضبطه قبل ذلك.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة ، من ضبط سائق سيارة "تاكسى" لإستيلائه على هاتف ، من إحدى السيدات عقب تركه سهواً بداخل السيارة.



تلقى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات) بأنها حال إستقلالها سيارة أجرة "تاكسى - لا تعلم بيانات قائدها" وقبل التحرك بالسيارة حدث خلاف بينها وقائد السيارة على قيمة الأجرة فقامت بالنزول من السيارة ، وعقب ذلك إكتشفت فقد هاتفها المحمول بداخل السيارة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها (سائق - مقيم بمحافظة الجيزة) ، وبمواجهته إعترف بإستيلائه على الهاتف المحمول وغلقه تمهيداً لبيعه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.