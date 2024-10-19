3 رحلات جوية هندية تتلقى تهديدات بوجود قنابل.. والسلطات تفتح تحقيقا

تلقت ثلاث رحلات جوية هندية على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية تهديدات بوجود قنابل؛ ما تسبب في تحويل مسار إحدى الرحلات وتأخر الرحلتين الأخريين عن الإقلاع.

وقال متحدث باسم شركة الطيران الهندية "فيستارا" - في بيان أوردته قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم /السبت/ - إن رحلة جوية تابعة للشركة كانت في طريقها إلى العاصمة البريطانية "لندن" قادمة من مدينة "دلهي" قد تلقت تهديدا أمنيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم إخطار السلطات المعنية على الفور بالأمر وقرر قائد الطائرة تحويل مسارها إلى مطار "فرانكفورت" الألماني كإجراء احترازي.. مضيفا أنه تبين بعد ذلك أن التهديد كان كاذبا واستكملت الطائرة رحلتها إلى لندن.

وتابع قائلا "كما تسبب تهديد كاذب أيضا أرسل إلى طائرة تابعة لشركة (إير إنديا إكسبريس) كانت متجهة إلى مدينة دبي من مدينة جايبور الهندية في تأخر إقلاعها.. بينما الرحلة الجوية الثالثة والتابعة لشركة طيران (أكاسا إير) والمتجهة من مدينة بنجالور إلى مدينة مومباي في الهند، فقد تأخرت عدة ساعات عن الموعد المحدد لإقلاعها بعد أن تلقت التهديد قبيل مغاردتها مباشرة".

وتلقت 35 رحلة جوية هندية على الأقل تهديدات مماثلة منذ يوم الاثنين الماضي؛ ما دفع وزارة الطيران المدني والسلطات الهندية إلى فتح تحقيق في هذه الحوادث والعمل على وضع قواعد صارمة للتعامل مع مثل تلك التهديدات الكاذبة التي تكبد شركات الطيران خسائر مالية وتتسبب في تعطيل خدماتها.