رئيس جامعة المنصورة: دخول مركز الحفريات الفقارية موسوعة «جينيس» تأكيدا على خططنا الاستراتيجية

علق الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، على دخول مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة موسوعة «جينيس»، موضحًا أن هذا المركز تابع لجامعة المنصورة ويرأسه الدكتور هشام سلام والفريق البحثي، والذي كان لهم دور كبير في رفع اسم جامعة المنصورة في المحافل والمجلات العلمية.

وشدد «خاطر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين يارا مجدي ولمياء حمدين، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن هذا المركز اكتشف في أغسطس عام 2023 نوع من الحيتان صغيرة الحجم مضى عليها 41 مليون سنه، مؤكدًا أنهم تقدموا لتوثيق هذا الإنجاز الكبير في المؤسسات الدولية.

وأوضح، أن هذه الاكتشافات تؤكد أن الفريق البحثي بمركز الحفريات الفقارية يسير بخطط علمية واستراتيجية وأن الجامعة تقدم كافة سبل الدعم اللوجيستي والمادي والمعنوي للفريق البحثي، مشددًاعلى أن جامعة المنصورة تخطو خطى استباقية في هذا الإطار.