بدء عمليات مراجعة قوائم الانتخابات الرئاسية بكوت ديفوار

تبدأ عملية مراجعة القوائم الانتخابية، اليوم السبت، في كوت ديفوار، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع؛ في خطوة مهمة تسبق التحضير للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أكتوبر 2025، حيث تضم القائمة حاليا ما يقرب من 8.12 مليون ناخب، وسط توترات داخل الطبقة السياسية التي لا تزال تطالب بإصلاحات انتخابية.

وذكر "راديو فرنسا الدولي" - في نشرته الإفريقية - أن عملية مراجعة القوائم الانتخابية تهدف إلى تسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين، موضحا أن اللجنة الانتخابية المستقلة قامت بفتح المزيد من مواقع التسجيل من 10 آلاف إلى 12 ألف مركز.

وأشار الراديو إلى أن الطبقة السياسية بكوت ديفوار تحشد جهودها إذ يستهدف حزب "تجمع الهوفويتين للديمقراطية والسلام" الحاكم، ما يقرب من ثلاثة ملايين ناخب محتمل لأول مرة.. فيما قدرت المعارضة عدد الناخبين المتبقين ما يتراوح بين 4 و5 ملايين.. موضحا أن لتبسيط الإجراءات الإدارية، أصبح الحصول على شهادة الجنسية الآن مجاني، كما صار من الممكن أيضًا التسجيل باستخدام إيصال بطاقة الهوية.. ورغم هذه التغييرات، فإن هذا الإجراء يثير ترددا لدى المعارضة، التي تطالب بتمديد فترة التسجيل.

وقال تيجاني ثيام رئيس الحزب الديمقراطي في كوت ديفوار المعارض، "إن مجموعة من 15 حزبًا سياسيًا معارضًا طالبت بإجراء إصلاحات حتى يتصالح المواطنون مع التصويت، لتكون نتيجة الانتخابات ممثلة لهم بالفعل".

من جانبه، رفض حزب "تجمع الهوفويتين للديمقراطية والسلام" الحاكم هذه الانتقادات، مذكرا بأن الأحزاب السياسية تتسلم الملف الانتخابي ويتم دعوتها لتقديم أي خلل تلحظه إلى اللجنة الانتخابية المستقلة.

