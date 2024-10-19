إصابة 3 أشخاص بينهم شقيقان بحريق منزل ببلطيم

أصيب 3 أشخاص ، بينهم طفلان شقيقان باختناق نتيجة حريق شب بمنزل مجاور لمستشفى بلطيم المركزي محافظة كفر الشيخ ، ناتج عن ماس كهربائي .

وكان اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ ، قد تلقي إخطار من اللواء خيري نصار مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية ، يفيد بوجود بلاغ من مركز شرطة بلطيم ، بحدوث حريق محدود بمنزل مجاور لمستشفى بلطيم المركزي .

علي الفور انتقلت قوة من مركز شرطة بلطيم ، لمكان البلاغ ، حيث تبين أصابة كل من ، مدحت م ع - 60 سنة ، جنة ع ز - 6 سنوات ، محمد ع ز - 10 سنوات ، جميعهم مقيمون بمدينة بلطيم ، ومصابون بحالة أختناق ، وتم نقلهم لمستشفى بلطيم المركزي للعلاج .