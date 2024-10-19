ضبط 5 لصوص بتهمة سرقة المساكن والهواتف المحمولة بالنزهة ومصر الجديدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 لصوص لقيامهم بسرقة المساكن والهواتف المحمولة بالنزهة ومصر الجديدة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزته مبلغ مالى - بعض المشغولات الذهبية قام بسرقتها من أحد المساكن بدائرة القسم.



كما تم ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" ، وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما (سيئ النية "له معلومات جنائية") تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى "من متحصلات بيع المسروقات" - 6 هاتف محمول "مجهولين المصدر") وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات وإتهموهم بالسرقة .

وتمكن رجال المباحث من ضبط عاطلان "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" ، وبحوزتهما الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 5وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما (سيئ النية "له معلومات جنائية") وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.