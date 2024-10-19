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السبت 19 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

3 شهداء وإصابات في قصف للاحتلال الإسرائيلي على شمال وجنوب قطاع غزة

غزة
غزة
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استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، صباح اليوم السبت، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شمال وجنوب قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال مدخل مختبر مستشفى كمال عدوان، الذي يتعرض هو ومستشفيا "الإندونيسي، والعودة"، لحصار مشدد منذ 15 يوما، ما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية أصلا، في ظل العدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأضافت المصادر ذاتها، باستشهاد فلسطينيين اثنين في قصف الاحتلال خربة العدس شمال شرق رفح.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن استشهاد 42،500 فلسطيني، وإصابة 99،546 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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