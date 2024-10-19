وزير الرياضة يتفقد مركز شباب ومعسكر شباب سفاجا

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية لمركز شباب ومعسكر الشباب بسفاجا، ضمن الجولة التفقدية التي يقوم بها الوزير الى محافظة البحر الأحمر، حيث استهل جولته بمدينة سفاجا، متفقدا المشروعات التطويرية التي تشهدها المحافظة في مجال الشباب والرياضة، والتي تضمنت زيارة مركز شباب سفاجا ومعسكر سفاجا الشبابي ومركز شباب الحرية.



بدأ وزير الشباب والرياضة جولته بتفقد معسكر شباب سفاجا، الذي يمتد على مساحة 18 ألف متر مربع حيث كان المعسكر مغلقا منذ عام 2015، إلا أنه يشهد الآن تطويرات شاملة بفضل مخصصات مالية بلغت 150 مليون جنيه. حيث انطلقت أعمال التطوير في نهاية عام 2023، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال العام الحالي، مما سيسهم في تعزيز الأنشطة الشبابية واستقبال البرامج الرياضية والترفيهية



بعد زيارته للمعسكر، توجه الدكتور أشرف صبحي إلى مركز شباب سفاجا للاطلاع على المشروعات الاستثمارية التي أسهمت في تحقيق دخل كبير للمركز، شملت هذه المشروعات: "صالة لياقة بدنية - حضانة اطفال - كافيتريا - قاعة افراح"، بالإضافة إلى ذلك، تم طرح 4 محلات على السور الخارجي، و9 محلات موزعة على طابقين بإجمالي 18 محلًا، بإيجار شهري.



كما تابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عملية الطرح الاستثماري الجارية في المركز، حيث توجد 12 محلًا و12 مكتبًا تحت الإنشاء، سيتم طرحها للإيجار بنظام حق الانتفاع فور الانتهاء منها، مما يسهم في زيادة الدخل الاستثماري للمركز بشكل كبير.

وتفقد وزير الشباب والرياضة، عملية تطوير الملعب القانوني المزروع بالنجيل الصناعي في مركز شباب سفاجا، وكذلك معرض المشغولات اليدوية والذي تنفذه اندية الفتاة، ومركز التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي، بالاضافة إلى الفرق الرياضية بالمعسكر ومنها "كونغ فو، كاراتيه، جمباز، وكرة قدم".

حيث وجه وزير الشباب والرياضة بسرعة البدء في توفير انشطة رياضية للشباب ذوي القدرات الخاصة بمركز التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي، وايضا انشاء اماكن انتظار وتجهيز مداخل المركز لتكون ملائمة وسهلة لابناءها مرتادي المركز.

كما أشاد الدكتور أشرف صبحي بالجهود المبذولة لتطوير مركز شباب سفاجا ومعسكر شباب سفاجا، مؤكدًا أن هذه المشروعات الاستثمارية تعكس الرؤية الطموحة للوزارة في تعزيز الاكتفاء الذاتي لمراكز الشباب، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تفعيل نظم استثمارية مبتكرة مثل نظام BOT، مما يسمح بشراكات مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية وتحقيق عوائد مستدامة للمراكز الشبابية، بما ينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة للشباب في مختلف المحافظات.



وأكد الوزير قائلا: "إن ما نراه اليوم من مشروعات استثمارية ناجحة في مركز شباب سفاجا ومعسكر الشباب يُعد خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث نعمل على توفير كل الإمكانيات اللازمة لدعم وتطوير المراكز الشبابية على مستوى الجمهورية، بما يخدم الأجيال الصاعدة ويوفر لهم بيئة رياضية متكاملة".



واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه مشددا على أهمية الاستمرار في دعم المشروعات التنموية في قطاع الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، ومجددا دعوته إلى تكثيف الجهود لضمان استدامة هذه الإنجازات التي تفتح آفاقًا جديدة للشباب في المشاركة الرياضية والإبداعية.

واختتم وزير الشباب والرياضة جولته بمدينة سفاجا بتفقد مركز شباب الحرية، والذي يبلغ مساحته التقريبية 4300 متر مربع، والذي سيتضمن "مبني اداري، ملعب خماسي، ملعب متعدد الاغراض، حمام سباحة يتم انشاءه بنظام حق الانتفاع، بالاضافة الى منطقة لجلوس مرتادي المركز"، حيث شدد وزير الشباب والرياضة على اهمية البدء في الاعمال ووضع خطة زمنية للانتهاء من الاعمال بالمركز، حيث من المتوقع ان يقوم المركز بخدمة ما يقارب 4000 اسرة من المنطقة المحيطة والمناطق المجاورة له.