لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها بمعرض BIG5 قطر

شاركت نحو 11 شركة مصرية في معرض BIG5 واندكس قطر، والذي جرى تنظيم المشاركة فيه بالتعاون مع المجلس التصديري للأثاث ، و إكسبو كونسالتنت العالمية وبتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات من أجل زيادة الصادرات المصرية.

وزار الجناح المصري الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العيد الله الطحاني وزير التجاره والصناعه القطري، كما تفقد السفير عمر كمال الشربيني السفير المصري بقطر أجنحة الشركات المصرية.

وشهد المعرض مشاركة واسعة من قبل الشركات الأجنبية وجرى عقد لقاءات B2B بين الشركات المصرية ونظيرتها المشاركة في معرض “Index Qatar" وفق بيان من إكسبو والمجلس التصديري للأثاث.

ويشكل المعرض أكبر تجمع للمهتمين بقطاع البناء والأثاث والديكور في دولة قطر، حيث يتم التركيز على المبادرات المبتكرة والتقنيات المتطورة عبر مختلف القطاعات الحيوية، كما يعد هذا الحدث منصة لجميع المتخصصين في التجارة والجهات المعنية في القطاع من مختلف أنحاء العالم الذين يسعون إلى التعرف.



ويعد المعرض حدث مهم في ملف زيادة الصادرات المصرية إلي الأسواق الخليجية وأسواق المنطقة عموماً في ظل مشاركة دولية من الصين، إيطاليا، تركيا، ومصر وغيرهم من الدول.