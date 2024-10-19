5 لاعبين أمام المحاكم.. ضرب إمام عاشور وسحر مؤمن زكريا الأبرز

دائما ما تهتم الجماهير بأخبار الفنانين والمشاهير ولاعبي الكرة.. ولا سيما في القضايا التي يتعرضون لها والأزمات التي تلاحقهم وتصل في أغلب الأحيان إلى ساحات المحاكم

ونستعرض لحضراتكم أبرز 5 أزمات تعرض لها لاعبي الكرة في الفترة الأخيرة

البداية مع اللاعب إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر.. بعد تداول فيديو يظهر فيه وهو يعتدي على أحد أفراد الأمن في مول أركان في الشيخ زايد.

تحريات الأجهزة الأمنية

توصلت الأجهزة الأمنية إلى هوية 5 شباب من خلال مراجعة كاميرات المراقبة، وتم استدعائهم وحضر منهم 4 أشخاص وتم الاستماع لأقوالهم حول اتهامهم بالتحرش بزوجة إمام عاشور.

وأنكر المتهمون الأربعة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و22 عاما أي صلة لهم بادعاء زوجة إمام عاشور بتعرضها للتحرش وأخلت نيابة الشيخ زايد سبيلهم.

وكشف أفراد أمن المول أمام تحقيقات النيابة أن زوجة اللاعب لم تبلغ أيًّا منهم بتعرضها للمضايقات وأنها غادرت المول وبعدها تفاجئوا بحضور زوجها لاعب النادي الأهلي وتشاجر معهم لأنهم ساهموا في انصراف الشباب الذين ضايقوا زوجته.

وتابع أفراد الأمن: اللاعب إمام عاشور توقف بسيارته وبرفقته سيارتين بهما حوالي 10 إلى 15 شخصا، واقتحموا بوابة المول فأوقفه مشرف الأمن خاصة لانتهاء مواعيد العمل الرسمية به، فلم يستجب له واستمر في الدخول إلى الجراج وتتبعه أفراد الأمن، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين فرد الأمن "عبدالله" الضحية، وتعدى عليه بالسباب والضرب.

تحقيقات قضية إمام عاشور

أسندت التحقيقات في القضية رقم 2544 جنح أول الشيخ زايد، للاعب إمام عاشور إنه في 19 يونيو 2024 بدائرة قسم أول الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ضُرِب عمدًا فرد الأمن المجني عليه "عبد الله. م" فأحدث به إصابات أعجزته عن الأشغال الشخصية مُدة لا تزيد على 20 يومًا.

إحالة إمام عاشور للجنح

وبعد تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع تم تحويل إمام عاشور إلي محكمة الجنح بتهمة التعدي على فرد أمن، وضربه في مول، حيث أن إمام عاشور كان يصطحب مجموعة كبيرة من أصدقائه، وكانت هناك نية مبيتة للمشاجرة والإعتداء.

قام المستشار إيهاب العوضي رئيس النيابة بإصدار أمر تحويل إمام عاشور إلى محكمة الجنح، حتى يتم التحقيق في القضية أمام القضاء، ويتخذ القاضي بعدها قراره العادل

أقوال إمام عاشور في النيابة

قال عاشور إن الأشخاص الذين ظهروا معه في مقطع الفيديو لا يعرفهم، ولم يتفق معهم، ولكن كانه برفقته شقيق زوجته، وصديق واحد له فقط، وذلك بعد أن اتصلت به زوجته، وقالت له أنها تتعرض للتحرش، والمضايقات في السينما.

نفى إمام عاشور أنه اعتدى على فرد الأمن، ولكنه قال أنه توجه إلى مكتب الأمن حتى يرى من تحرشوا بزوجته لأنه كان يعلم أنهم في الداخل، والغريب أن فرد الأمن كانت به إصابات بعد أن قام بتحرير محضر في القسم ضد إمام عاشور حيث قال أنه هو ومن معه اعتدوا عليه بالضرب بعد أن تصدى لهم ومنهم من الدخول إلى الباركينج.

إما عاشور يعترف بالاعتداء على فرد الأمن

حينما عرض رئيس المباحث فيديو جديد يظهر فيه إمام وهو يعتدي على فرد الأمن، صرح بأنه فعلا اعتدى على فرد الأمن ولكن السبب أنه كان يقوم بتصويره، فأمره بالكف عن تصويره وقام بالجري ورائه، ولكن لم يضربه، بل كان يريد أن يأخذ منه الهاتف.

تصدر محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم حكمها على إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة التعدي على فرد أمن داخل مول تجارى.

أحمد ياسر المحمدي

البداية ببلاغ الفتاة.. وبعدها تم القبض عليه في شرم الشيخ، والتحفظ عليه بقسم عابدين، وتحرر المحضر في قسم عابدين.

وقال اللاعب خلال التحقيق إنه على علاقة بالفتاة التي تقدمت بالبلاغ، وإنه لم يتعد عليها، على عكس أقوالها التي اتهمته باستدراجها إلى شقته.

إحالة للجنايات

كانت نيابة وسط القاهرة الكلية، قررت إحالة اللاعب أحمد ياسر المحمدي لاعب كرة القدم في دولة قطر، وشقيق اللاعب حسين ياسر المحمدي، نجم نادي الزمالك السابق للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالتعدي على فتاة في دولة قطر.

وكشف التحقيقات، عن أن اللاعب متهم في قضية التعدي على فتاة في دولة قطر، وعقب تقديم البلاغ من الفتاة تم التحقيق معه بواسطة جهات التحقيق التي أخلت سبيله حتى يتم توقيع الكشف الطبي عليها، وبيان صحة أقوالها والاتهام الموجه من عدمه.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم بمجرد صدور القرار عاد إلى مصر فخاطبت جهات التحقيق الإنتربول الدولي، للقبض عليه واستكمال التحقيقات وتم القبض عليه في شرم الشيخ، والتحفظ عليه بقسم عابدين، وتحرر المحضر في قسم عابدين.

وقال اللاعب خلال التحقيقات، إنه على علاقة بالفتاة التي تقدمت بالبلاغ، وإنه لم يتعد عليها ولكن الأمر تم برضاها وعقب الاتفاق معها على عكس أقوال الفتاة التي اتهمته باستدراجها إلى شقته والتعدى عليها.

مؤمن زكريا

كشفت وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تناوله عدد من القنوات، متضمنًا عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء قيامه بزراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب السابق مجدي عبدالغني- بالخليفة بالقاهرة، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

القبض على المتهمين

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنه (عامل مدافن- مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف باختلاقه الواقعة بالاشتراك مع نجله وشخصين آخرين وسيدة تم ضبطهم عدا نجله.

وأفاد بقيامهم بإحضار صورة للاعب مؤمن زكريا، لعلمهم بتعرضه لوعكة صحية، وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها، وكذا عروسة من القماش، بها مجموعة من الدبابيس، وقاموا بدفن الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدي عبدالغني لإلصاق الواقعة به لكونهما شخصيات رياضية مشهورة.

كما ادعوا عثورهم عليها حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة، وتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح ماديًّا وتسليمها عقب ذلك للاعب مؤمن زكريا تحت زعم كونها أعمال سحر، والذي قام بدوره بالتخلص منها، وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ذلك.

مؤمن زكريا أمام النيابة

استمعت نيابة الخليفة، بمجمع محاكم زينهم، على مدار 3 ساعات لأقوال لاعب النادى الأهلى السابق مؤمن زكريا، حول الإدعاءات التي آثارها عامل بالمقابر بالاشتراك مع ابن خاله وزوجته وآخر بالعثور على أعمال سحر خاصة باللاعب مؤمن زكريا حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة.

كما عرضت النيابة المتهمين على مؤمن زكريا، وتعرف على أحدهم، وقال إن الشخص الذي تعرف عليه تواصل معه منذ شهر وأخبره بأنه يعمل "تربي" في مقابر الأمام الشافعى بدائرة قسم شرطة الخليفة، وأنه أثناء زراعته صبار أمام مقبرة عثر على أعمال سحر، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا، مكتوبًا عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة، وبفحصها وجد صورته وصورة زوجته وابنه، وطلب منه الحضور،ووصفه بالنصب.

أحمد فتوح

البداية حينما كان فتوح في طريقه عائدا إلى القاهرة، رفقة زميله حارس مرمى الزمالك محمد صبحي، على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث صدم أمين شرطة بسيارته، حيث أسفر الحادث عن وفاته.

إحالة للجنايات

أمرت النيابة العامة بإحالة أحمد محمد أبو الفتوح الشهير بـ"فتوح" -لاعب كرة قدم- إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمتي تعاطي مخدر الحشيش والقتل الخطأ.

أصدرت النيابة بيانا قالت فيه إنه سيتم محاكمة فتوح "لما نسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه (السيد أحمد السيد) بالخطأ خلال قيادته سيارة تحت تأثير المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر".

بحسب البيان فقد "ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة تجاوزت السرعة المقررة قانونا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر، فصدم المجني عليه حال عبوره الطريق".

أضاف أن "المجني عليه تناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته".

لفت البيان إلى أنه "ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها".

حسين الشحات

شهدت مباراة بين الأهلي وبيراميدز واقعة اعتداء حسين الشحات، لاعب الأهلي، على محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، مما أثار جدلاً واسعا، ورفض الشيبي محاولات الصلح، ولجأ إلى القضاء.

بلاغ الشيبي

اتهم محمد الشيبي حسين الشحات، لاعب الأهلى، بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

الحكم على حسين الشحات

قضت محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة الشحات بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وتعويض مدني 100 ألف جنيه، كما قضت بحرمانه من عضوية أي هيئة رياضية لمدة 5 سنوات.