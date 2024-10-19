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السبت 19 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

3 طلاب وراء الواقعة.. الأمن يكشف ملابسات التحرش بسيدة أجنبية في قصر النيل

أرشيفية
أرشيفية
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كشفت أجهزة الأمن ، ملابسات واقعة تضرر سيدة أجنبية من قيام أحد الأشخاص بأفعال خادشة للحياء بالقاهرة.. وضبط مرتكبى الواقعة.

تلقي قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بلاغا  من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول") بتضررها من أحد الأشخاص "لاتعلم بياناته" لقيامه بحركات خادشة للحياء حال سيرها بدائرة القسم.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 طلاب - مقيمين بمحافظة الجيزة).

وبمواجهتهم قرر أحدهم بمعاكستها وإلقاء قطعة حجر عليها وأنكر قيامه بأى أفعال خادشة للحياء.. وأقر الإثنان الآخران بقيامهما بالضحك فقط وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
 

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