محافظ الغربية: بدء رش طبقة الـ mco تمهيدا لفرد طبقة الأسفلت بطريق كفور بلشاي

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بدء رش طبقه mco تمهيدًا لفرد طبقة الأسفلت طريق كفور بلشاي كفر الزيات - بسيون، والذي تقوم بتنفيذه مديرية الطرق والنقل بالغربية بإجمالي طول 2100 م بداية من نهاية المرصوف حديثا بطول 500 م حتى مدخل كفور بلشاي ومسافة تاليها بطول 1300 م حتى ثلاجة الفردوس باتجاه بسيون، ومسافة أخرى أمام قرية دقرن بطول 300 م ومتوسط عرض 7,5 م تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف مطلع الأسبوع القادم.

وأوضح محافظ الغربية، أن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة، مؤكدًا أن رصف الطريق يأتي استجابة لمطالب أهالي القرية بعد معاناة استمرت سنوات طويلة لسوء الحالة الفنية للطريق، مشيرًا الى أهمية الطريق كمحور مروري هام يربط بين مركزي كفر الزيات وبسيون.