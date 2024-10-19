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السبت 19 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 3 مواطنين في حادث تصادم وقع بين دراجة بخارية، وسيارة ملاكي بطريق بحيرة قارون، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية، ووجود مصابين، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفى ابشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 

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