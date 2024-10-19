ضبط تشكيل عصابى تخصص في تقليد العملات النقدية وترويجها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تقليد العملات وترويجها يضم 5 متهمين من محافظات مختلفة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 عناصر إجرامية “لـ 4منهم معلومات جنائية”، ومقيمين بمحافظات " المنوفية، الشرقية، وأسيوط") بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تقليد وترويج العملات النقدية وقيامهم بالترويج لنشاطهم الإجرامى على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (عملات محلية مزيفة - 4 ماكينة طباعة -2 جهاز لاب توب - طابعة ألوان - 7 مقص ورق – 6 إسطنبة لعملات أجنبية متنوعة – فرش ألوان مواد برونزية "تستخدم في الطباعة" – كمية ورق كتان – 5 بطاقات رقم قومى مزورة - 30 كارت يستخدم في طباعة بطاقات الرقم القومي المزورة – مبالغ مالية عملات مقلدة محلية، وأجنبية - مبلغ مالي من متحصلات ترويج العملات النقدية المقلدة")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة.