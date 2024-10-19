محافظ أسيوط يتفقد المجلس الطبي العام ومستشفى الصدر

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، خلال جولاته الميدانية على المستشفيات، سير العمل بالمجلس الطبي العام "القومسيون الطبي" ومستشفى الصدر بحي شرق مدينة أسيوط للاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات الصحية للمرضى وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة والعمل على النهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية، تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد سيد مدير القومسيون الطبي ووكيل مديرية الصحة والدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة لشئون الطب العلاجي، ويسرى كامل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد المجلس الطبي العام "القومسيون الطبي"، والذي يقدم خدمات الكشف على (طالبي الحصول على معاش تكافل وكرامة، وطالبي الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للإعاقة، وطالبي الحصول على السيارات المجهزة للمعاقين، وطالبي الحصول على رخص قيادة مهنية ورخص السلاح) فضلاً عن المناظرات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وتابع المحافظ سير العمل واستمع إلى شكاوى وطلبات عدد من المرضى والمترددين على القومسيون الطبي واطمأن على مدى رضاهم عن تقديم الخدمة الصحية المقدمة لهم، ووجه العاملين بحسن معاملة المرضى والمترددين على المجلس الطبي العام "القومسيون الطبي"، حيث يصل عدد المترددين يومياً للحصول على الخدمات التي يقدمها المجلس الطبي العام حوالي 1000 مواطن.

واستكمل المحافظ، جولته بتفقد مستشفى الصدر بأقسام الإستقبال للتأكد من مدى تقديم الخدمات للمترددين على المستشفى حيث اطمأن على صحة بعض المرضى ومدى تلبية احتياجاتهم ثم تفقد الصيدلية للاطمئنان على مدى توافر الأدوية الموجودة بالصيدلية والنواقص لتقديم الدعم وتوفيرها فضلاً عن غرف الملاحظة وحجرة إنعاش القلب موجهاً بتقديم كافة سبل الرعاية لهم.

وأشار محافظ أسيوط إلى حرص الدولة على التطوير المستمر للمؤسسات الطبية والصحية لمواكبة أحدث النظم والتجهيزات للارتقاء بالمنظومة الطبية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة الصحية وإعادة تأهيل البنية التحتية وتطويرها لافتاً إلى متابعته المستمرة والميدانية لسير العمل بكافة المستشفيات والوحدات الصحية من بينها جولات بشكل مفاجئ للتأكد من توافر الخدمات الصحية واجتماعات دورية موجهاً قيادات مديرية الصحة بتعظيم الإستفادة من الأجهزة الطبية والمعامل الحديثة بالمستشفى والحفاظ عليها وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.