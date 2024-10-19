التضامن: خطوط الوزارة الساخنة تستقبل 225 ألف اتصال خلال سبتمبر

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً حول ما قامت به الخطوط الساخنة المختلفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي يستخدمها المواطنون للتعرف على خدمات الوزارة المختلفة سواء الرعاية أو الحماية الاجتماعية أو للاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة أو للإبلاغ عن شكوى.

و استقبلت الخطوط الساخنة لوزارة التضامن الاجتماعي المختلفة خلال شهر سبتمبر الماضي ما يزيد على 225 ألف اتصالاً من المواطنين ما بين استفسار أو طلب أو شكاوى بخصوص الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، سواء برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو بنك ناصر الاجتماعي أو عن الخدمات المختلفة للوزارة أو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، ليكون بذلك إجمالي ما استقبلته الخطوط الساخنة منذ الأول من يوليو وحتي 30 سبتمبر الماضي ما يقرب من 620 ألف اتصالا.

ورد مسئولو الخطوط خلال شهر سبتمبر الماضي على الاتصالات الواردة بنسبة 89 ٪ من جملة هذه الاتصالات، حيث قام مسئولو الوزارة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" باستقبال عدد 165.863 اتصالا على الخط الساخن الخاص بالبرنامج رقم 19680 تم الرد على عدد 148.406 اتصالا منها بنسبة رد تصل إلى 89%، وكان من بين هذه الاتصالات عدد 84.860 استفساراً، وعدد 13.725 طلبا، وعدد 4.046 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط محافظات المنيا، ثم البحيرة، ثم أسيوط، وكانت أقل المحافظات اتصالا محافظات جنوب سيناء، والوادي الجديد، والبحر الأحمر.

كما قام موظفو بنك ناصر الاجتماعي باستقبال عدد 22.447 اتصالاً على الخط الساخن رقم 16868 تم الرد على عدد 15.913 اتصالا منها بنسبة رد تصل إلى 71% ، وكان من هذه الاتصالات عدد 13.900 استفساراً، وعدد 336 طلباً، وعدد 92 شكوى ، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط القاهرة، ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها محافظات مطروح، وجنوب سيناء، والوادي الجديد.

وفيما يخص بطاقة الخدمات المتكاملة فقد تم استقبال عدد 14.614 اتصالاً على الخط الساخن رقم 15044 ، قامت الوزارة بالرد على 13.551 منها بنسبة رد تصل إلى 92%، كما قامت شركة إي فاينناس باستقبال عدد 7.224 اتصالاً على نفس الرقم، وتم الرد على عدد 7.054 اتصالاً منها بنسبة 98%، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على خطوط بطاقة الخدمات المتكاملة القاهرة،ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها اتصالا محافظات جنوب سيناء، والوادي الجديد، ومطروح.

كما استقبلت الوزارة عدد 6.283 اتصالاً على الخط الساخن رقم 16439، تم الرد على عدد 6.203 منها بنسبة تصل إلى 99%، كان منها عدد 5.288 استفساراً، وعدد 225 طلباً، وعدد 1.529 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالاً القاهرة، ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها محافظات جنوب سيناء، ومطروح، وشمال سيناء.

و قام مسئولو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان باستقبال عدد 8.173 اتصالاً على الخط الساخن رقم 16023، تم الرد على عدد 7.916 منها بنسبة تصل إلى 97% كان منها عدد 4.566 استفساراً ما بين مشورة ومعرفة أماكن التحاليل، وعدد 3.327 طلباً للعلاج أو المتابعة وعدد 23 شكوى من التحاليل أو من مستشفى أو من متخصص.

وتتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) والخط الساخن لبطاقة الخدمات المتكاملة (15044) والخط الساخن لبطاقة تكافل وكرامة (19680)، والخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (16023)، والخط الساخن لبنك ناصر الاجتماعي( 16868).