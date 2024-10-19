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السبت 19 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: تسجيل 202 اشتباك على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية

الحرب الاوكرانيه
الحرب الاوكرانيه
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 أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم /السبت/، تسجيل 202 اشتباك قتالي على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت هيئة الأركان - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية - أن "الروس نفذوا أمس، 64 غارة جوية، واستخدموا 91 قنبلة موجهة، بالإضافة إلى إطلاق 3 آلاف و500 قذيفة على مواقع الوحدات العسكرية والتجمعات السكانية الأوكرانية".
وتابعت أن الجيش الروسي أطلق 1400 طائرة دون طيار، و78 قذيفة باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق. 
 

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