أوكرانيا: تسجيل 202 اشتباك على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم /السبت/، تسجيل 202 اشتباك قتالي على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت هيئة الأركان - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية - أن "الروس نفذوا أمس، 64 غارة جوية، واستخدموا 91 قنبلة موجهة، بالإضافة إلى إطلاق 3 آلاف و500 قذيفة على مواقع الوحدات العسكرية والتجمعات السكانية الأوكرانية".

وتابعت أن الجيش الروسي أطلق 1400 طائرة دون طيار، و78 قذيفة باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق.

