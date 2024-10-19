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السبت 19 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال لمنزل في مخيم المغازي وسط غزة إلى 11 شهيدا

غزة
غزة
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ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي، لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، اليوم /السبت/، إلى 11 شهيدا.
وقد أفادت مصادر طبية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، بارتفاع حصيلة شهداء قصف منزل يعود لعائلة شناعة إلى 11 شهيدا، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.
 

الاحتلال الإسرائيلي المغازي غزة