ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال لمنزل في مخيم المغازي وسط غزة إلى 11 شهيدا

ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي، لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، اليوم /السبت/، إلى 11 شهيدا.

وقد أفادت مصادر طبية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، بارتفاع حصيلة شهداء قصف منزل يعود لعائلة شناعة إلى 11 شهيدا، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

