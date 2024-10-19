ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي، لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، اليوم /السبت/، إلى 11 شهيدا.
وقد أفادت مصادر طبية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، بارتفاع حصيلة شهداء قصف منزل يعود لعائلة شناعة إلى 11 شهيدا، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.
بوابة العرب
ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال لمنزل في مخيم المغازي وسط غزة إلى 11 شهيدا
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ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي، لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، اليوم /السبت/، إلى 11 شهيدا.
ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي، لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، اليوم /السبت/، إلى 11 شهيدا.