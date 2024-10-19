طائرة مساعدات إغاثية سعودية جديدة تغادر إلى لبنان

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم السبت، الطائرة الإغاثية السعودية السابعة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، متجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في لبنان، وذلك لمساعدة الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة هذه الظروف الحرجة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم /السبت/، أن ذلك يأتي في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية ؛ لتخفيف معاناة الشعب اللبناني جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

